Копирайтер
Опыт работыКопирайтер с 07.2016 по наст. время (2 года) workhard.online, advego.ru, text.ru, e-text. Также работаю на отдельных заказчиков. Пишу статьи на различные тематики. Знакома с SEO-копирайтингом. Умею естественно вписывать ключи, знаю, что такое точное/разбавочное вхождение, lsi. Пишу интересные, структурированные статьи с высокой уникальностью, учитывая водность, классическую/академическую тошноту и многие другие требования. Мною написано более 50 продающих и информационных статей, а также описания к различным товарам и услугам. Достаточно быстро вникаю в разные темы, все зависит от их сложности. Тематики варьировались от описания технического оборудования (напр. электроконвектор) до легких тем про садоводство и различные интернет-товары.
Образование
ДНЗ "ДТЭК"Разработчик программного обеспечения, Днепр
Среднее специальное, с 09.2014 по 07.2018 (3 года 10месяцев)
Есть навыки работы с SQL, java, javascript, C++, photoshop,3D max.
Навыки работы с компьютеромХорошо умею пользоваться компьютером и различными программами, так как получила
специальное образование в данной сфере.
Умею пользоваться Microsoft office word, power point, excel. А также google документы/таблицы.
Быстро обучаюсь работе в необходимых приложениях.
Знание языков· Русский ─ эксперт
· Украинский ─ эксперт
· Английский ─ начинающий
Дополнительная информацияОсобенно нравятся тематики про холодное оружие, рукоделие(вязание, вышивание), эзотерику, спортивные/азартные игры (бадминтон, покер), музыку/музыкальные инструменты (сама получила музыкальное образование),
интерьер (занималась дизайном интерьера в 3д максе), различное оборудование.