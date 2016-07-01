Копирайтер

Опыт работы

Копирайтер с 07.2016 по наст. время (2 года) workhard.online text.ru , e-text. Также работаю на отдельных заказчиков. Пишу статьи на различные тематики. Знакома с SEO-копирайтингом. Умею естественно вписывать ключи, знаю, что такое точное/разбавочное вхождение, lsi. Пишу интересные, структурированные статьи с высокой уникальностью, учитывая водность, классическую/академическую тошноту и многие другие требования. Мною написано более 50 продающих и информационных статей, а также описания к различным товарам и услугам. Достаточно быстро вникаю в разные темы, все зависит от их сложности. Тематики варьировались от описания технического оборудования (напр. электроконвектор) до легких тем про садоводство и различные интернет-товары.

Образование

ДНЗ "ДТЭК"Разработчик программного обеспечения, Днепр

Среднее специальное, с 09.2014 по 07.2018 (3 года 10месяцев)

Есть навыки работы с SQL, java, javascript, C++, photoshop,3D max.

Навыки работы с компьютером

Хорошо умею пользоваться компьютером и различными программами, так как получила

специальное образование в данной сфере.

Умею пользоваться Microsoft office word, power point, excel. А также google документы/таблицы.

Быстро обучаюсь работе в необходимых приложениях.

Знание языков

· Русский ─ эксперт

· Украинский ─ эксперт

· Английский ─ начинающий

Дополнительная информация

Особенно нравятся тематики про холодное оружие, рукоделие(вязание, вышивание), эзотерику, спортивные/азартные игры (бадминтон, покер), музыку/музыкальные инструменты (сама получила музыкальное образование),

интерьер (занималась дизайном интерьера в 3д максе), различное оборудование.