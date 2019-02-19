Необходимо выполнить полиграфическую верстку этикетки для косметики. Этикетка должна иметь размеры 250 х 65 мм и использовать черно-белую графику. Подготовьте дизайн с учетом указанных требований.
Верстка полиграфии16 заявок
Закрыт
4 года назад
Предлагаю сайт на Joomla, Wordpress, Opencart, Magento,.. CMS, Cайт под ключ, магазин, каталог, доски объявлений.
Необходимо выполнить полиграфическую верстку этикетки для косметики. Этикетка должна иметь размеры 250 х 65 мм и использовать черно-белую графику. Подготовьте дизайн с учетом указанных требований.
Настройка плагинов на нескольких сайтах вордпресс, доработка сайтов на отраслевую тематику, работа с контентом
Wordpress. Joomla сайты: плагины,несколько шаблонов развернуть, доработка визитки и каталога . Консультации по наполнению контентом, защита, возможна легкая HTML верстка - настройка шаблона.