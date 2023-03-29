✌️ ПРИВЕТ!
Меня зовут Яна, я — веб-дизайнер, живу и работаю в городе Минске
В своих проектах совмещаю креатив, следование трендам с сохранением уникальности, а также аналитический подход к решению задачи клиента. Знание теории цвета и психологии пользователя помогает мне создавать продуманные продающие сайты.
Работа со мной — это:
Гарантированное качество
Учет всех пожеланий к проекту
Соблюдение оговоренных сроков
МОИ УСЛУГИ
Дизайн сайтов с нуля или по готовому прототипу (лендинги, многостраничные сайты, интернет-магазины, веб-сервисы)
Создание отдельных графических элементов (баннеры, иконки, формы и т.д.)
Создание сайтов под ключ на платформе Tilda
Разработка прототипов для будущих сайтов
Дизайн презентаций и лид-магнитов для любых проектов
МОИ НАВЫКИ
▪️ Figma - создаю дизайн, адаптивы, статичные и интерактивные прототипы сайтов, а также дизайн презентаций и инфо-продуктов (презентации, чек-листы и т.д.)
▪️ Tilda - разрабатываю сайты под ключ (дизайн, верстка, базовые настройки SEO)
▪️ Adobe Photoshop & Illustrator - использую для ретуши и обработки изображений, создаю дополнительные графические элементы, иконки и иллюстрации
▪️ Adobe After Affect - использую для создания анимации, видеоматериалов
❤️ МОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО — ДУШЕВНЫЙ ПОДХОД КО ВСЕМ ПРОЕКТАМ
Я нацелена на лучший результат по каждому из них. Поэтому я всегда за индивидуальный подход, за общение и коммуникацию. Готова учесть все важные пожелания, а также предложить наилучшие решения. Обсуждение происходит удобным для вас способом (по звонку или через мессенджер).
Спокойно отношусь к правкам, поэтому у вас всегда есть возможность попросить что-то исправить.
Работаю по предоплате 30%.
Уверена, что мы сможем найти общий язык и придем к нужному результату. Но если вдруг наши взгляды совсем не сойдутся - без проблем верну аванс.
СВЯЗЬ СО МНОЙ
TELEGRAM: https://t.me/yana_ahramovich
E-MAIL: [email protected]
Портфолио
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