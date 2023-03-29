🔥 Создаю продуманный дизайн - UI/UX, лендинги, многостраничные сайты, интернет-магазины, прототипирование, баннеры, презентации

✌️ ПРИВЕТ!

Меня зовут Яна, я — веб-дизайнер, живу и работаю в городе Минске 

В своих проектах совмещаю креатив, следование трендам с сохранением уникальности, а также аналитический подход к решению задачи клиента. Знание теории цвета и психологии пользователя помогает мне создавать продуманные продающие сайты.

Работа со мной — это:

 Гарантированное качество

 Учет всех пожеланий к проекту

 Соблюдение оговоренных сроков

 МОИ УСЛУГИ

 Дизайн сайтов с нуля или по готовому прототипу (лендинги, многостраничные сайты, интернет-магазины, веб-сервисы)

 Создание отдельных графических элементов (баннеры, иконки, формы и т.д.)

 Создание сайтов под ключ на платформе Tilda

 Разработка прототипов для будущих сайтов

 Дизайн презентаций и лид-магнитов для любых проектов

 МОИ НАВЫКИ

▪️ Figma - создаю дизайн, адаптивы, статичные и интерактивные прототипы сайтов, а также дизайн презентаций и инфо-продуктов (презентации, чек-листы и т.д.)

▪️ Tilda - разрабатываю сайты под ключ (дизайн, верстка, базовые настройки SEO)

▪️ Adobe Photoshop & Illustrator - использую для ретуши и обработки изображений, создаю дополнительные графические элементы, иконки и иллюстрации

▪️ Adobe After Affect - использую для создания анимации, видеоматериалов

❤️ МОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО — ДУШЕВНЫЙ ПОДХОД КО ВСЕМ ПРОЕКТАМ

Я нацелена на лучший результат по каждому из них. Поэтому я всегда за индивидуальный подход, за общение и коммуникацию. Готова учесть все важные пожелания, а также предложить наилучшие решения. Обсуждение происходит удобным для вас способом (по звонку или через мессенджер).

Спокойно отношусь к правкам, поэтому у вас всегда есть возможность попросить что-то исправить.

Работаю по предоплате 30%.

Уверена, что мы сможем найти общий язык и придем к нужному результату. Но если вдруг наши взгляды совсем не сойдутся - без проблем верну аванс.

 СВЯЗЬ СО МНОЙ

TELEGRAM: https://t.me/yana_ahramovich

E-MAIL: [email protected]

BEHANCE: https://www.behance.net/yana-akhramovich