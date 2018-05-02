yarit_pro

Дмитрий Гречишкин yarit_pro

 
48 летРоссия/Ярославль
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
krasnoperov
40 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Доработать открытый проект на VB 6.0, в основном визуальную часть
Отличный заказчик, приятное и уважительное общение, рекомендую.
Выражаю Константину благодарность за то, что взялся дорабатывать чужой проект, да еще и на языке программирования 2000-х годов. Все было четко, быстро и по делу. Все хотелки и доработки принимались спокойно и выполнялись оперативно. Рекомендую в качестве исполнителя.
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Zario
Игорь 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$62
10 баллов
4 года назад
Дизайн и html верстка лендинга
Отличный заказчик, все по делу, оплата в срок!
Приятен в общении, выясняет нюансы проекта, посоветовал, как без ущерба по требованиям ТЗ удешевить стоимость работ, рекомендую!
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robin777
33 годаАрмения
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Онлайн-калькулятор на сайт (PHP, MySQL, JavaScript, Ajax) - доработкa
Отличнейший и профессиональный заказчик! Очень хорошо составленное ТЗ. Своевременная оплата в полном объеме. Рекомендую!!!
Все как и всегда четко и быстро, уложились в график и получили планируемый функционал! Рекомендую!
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lilwat
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Настройка рекламной кампании в Яндекс Директ
Быстро договорились с Дмитрием. Отличный заказчик. С радостью посотрудничаю еще)
Дмитрий - прекрасный исполнитель, подхватил заказ после предыдущего исполнителя, который не выполнил работу и сорвал сроки. Очень быстро изучил вопрос и, согласившись на предложенные условия, быстро завершил создание рекламной кампании в Яндекс Директ. Рекомендую!
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robin777
33 годаАрмения
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Онлайн-калькулятор на сайт (PHP, MySQL, Java, Ajax)
Заказчик быстро предоставил все доступы и необходимую информацию для исполнения задачи, обозначил приоритеты, дал обратную связь по результату и оплатил услуги. Дмитрий знает чего хочет и может грамотно это объяснить. Рекомендую как надёжного заказчика.
После начала работ по проекту выяснилось, что работа по реализации будет более длительной и трудоемкой. Исполнитель указал на нюансы и сложности, подсказал, как проще решить возникшие трудности. Всегда был на связи в оговоренное время, при общении корректен и вежлив. Рекомендую в качестве исполнителя.
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