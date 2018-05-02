Есть проект открытый с исходниками, написан на Visual Basic 6.0, связан с программой по проигрыванию звуковых файлов, ничего сверхъестественного, все достаточно просто. Потребовалось программу полностью русифицировать и немного расширить функционал, с русификацией я разобрался, а ...
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется по предоставленному примеру реализовать дизайн лендинга и адаптивную html верстку. Тематика - продажа воды определенного бренда.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Сайт строительной компании по изготовлению домов из профилированного бруса. Необходимо сделать рекламную кампанию (под ключ) в Яндекс Директ. Очень ограниченные сроки (пропал человек по настройке, сроки вышли). Предлагайте бюджет и сроки...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $200
Необходимо доделать функционал калькулятора на сайт, полное ТЗ есть, работа разбивается на части, оплачивается по окончании проекта, все работы ведутся на сервере заказчика.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Необходимо доделать функционал калькулятора на сайт, полное ТЗ есть, работа разбивается на части, оплачивается по окончании проекта, все работы ведутся на сервере заказчика.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо доделать начатый проект по написанию калькулятора на сайт, используемые технологии: PHP, MySQL, Java, Ajax, полное ТЗ есть, принцип написания: ТЗ разбивается на части, оплачивается по договоренности, за каждую реализованную часть, работы ведутся на сервере заказчика.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется создать логотип сайта по изготовлению домов и бань из бруса, в выбранном домене присутствует игра слов, озвучено будет взявшему проект.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад