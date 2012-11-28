zalexv

Александр zalexv

 
43 годаРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
FreeBSD хостинг

Настройка и сопровождение серверов для хостинга на базе FreeBSD

FreeBSD
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сбор информации

    $200

    Необходимо собрать следующую информацию: 1000 частных архитекторов и дизайнеров Москва, 1000 частных архитекторов и дизайнеров С-Петербург. 200 салонов магазинов Москва, 150 салонов магазинов С-Петербург, 800 архитектурных мастерских и дизайн студий Москва, 500 архитектурных мастерских и дизайн студий С-Петербург, Предоставить в виде Excel-таблицы. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Flash

    $50

    Декомпилировать Flash из прикрепленного customer2.swf и заменить в нем все текстовые метки с английских на французские Материалы предоставлю, переводить не нужно Перед подачей заявки просьба проверить возможность декомпиляции

    Flash
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Каталог продукции, 120 позиций с таблицами

    $60

    Используя предоставленные материалы от переводчика заменить английские тексты в каталоге на французские с сохранением формата и всех таблиц и изображений Работать можно как через админку, так и с SQL-дампом, кому как удобнее 120 позиций в каталоге., есть ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн и верстка доски объявлений

    $70

    Сделать несложный дизайн доски объявлений с регистрацией пользователей, блоком новостей На примерах: http://agro.infobaza.by/ (функционал) http://agrobazar.ru/ (дизайн) Если дополительно сверстаете, то +20$ к бюджету

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Виджет: переключатель профилей для Android 2.3 +

    $35

    Разработать простой виджет для переключения звуковых профилей для Android 2.3 + 4 профиля: Обычный, Тихо, Без звука, На улице Принцип работы: запоминание уровня громкости звонка, вибро и статуса wi-fi в каждом профиле (подходящие приложения на маркете либо глючат, ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта

    $100

    Требуется сверстать сайт Исходники PSD предоставлю Кроссбраузерность, W3C валидность и современная блочная верстка обязательна.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка конфигурации для Terrasoft

    $250

    Требуется программист на Terrasoft для доработки конфигурации под конкретные требования сотрудников организации Импорт баз данных из Excel Доступ предоставляется удаленно к тестовой базе данных

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статья о FreeBSD

    Написать уникальную статью о преимуществах ОС FreeBSD и хостингах на ее основе с реальными примерами

    FreeBSD
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
markus-shmidt
Шмидт 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Внедрить API Яндекс или Гугл карт
Все ок! Рекомендую.
Все сделано качественно и в срок. Обращался неоднократно, сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
amur22
Ирина 
44 годаАрмения
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Сбор информации
Отличный заказчик: благожелательный, тактичный, порядочный. Была инициатива предоплаты с его стороны, что приятно меня удивило, а после моментальная оплата за каждый этап работы.Спасибо за оценку работы.
Сбор информации был выполнен в оговорённые сроки. Ирина хорошо справилась с заданием, доведя дело до конца, несмотря на неудачные попытки других исполнителей
Ответный отзыв
rudnijvlad
Владислав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Flash
Спасибо за проект, надеюсь на продолжение сотрудничества.
Задание выполнено качественно и в срок. Декомпилированный флеш не искажен, французские надписи отображаются корректно. Сотрудничеством доволен. Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
tanuxa01
Татьяна 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Верстка сайта
Сотрудничеством довольна. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую)
Работа выполнена оперативно и качественно Сайт корректно отображается во всех популярных браузерах, даже в старых версиях и на планшетах Современная блочная верстка, код структурирован, ничего лишнего, W3C валиден Все стили и скрипты вынесены в отдельные файлы
Ответный отзыв
mvm
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Задание для верстальщика со знанием JS
Сотрудничеством остался доволен! Приятное общение, оплата в полном объеме без задержек. Всем рекомендую!
Верстка сделана акууратно и структурированно, ничего лишнего Корректно отображается во всех популярных браузерах Работа выполнена в срок
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