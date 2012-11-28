Необходимо собрать следующую информацию: 1000 частных архитекторов и дизайнеров Москва, 1000 частных архитекторов и дизайнеров С-Петербург. 200 салонов магазинов Москва, 150 салонов магазинов С-Петербург, 800 архитектурных мастерских и дизайн студий Москва, 500 архитектурных мастерских и дизайн студий С-Петербург, Предоставить в виде Excel-таблицы. ...
Настройка и сопровождение серверов для хостинга на базе FreeBSD
- $200Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Декомпилировать Flash из прикрепленного customer2.swf и заменить в нем все текстовые метки с английских на французские Материалы предоставлю, переводить не нужно Перед подачей заявки просьба проверить возможность декомпиляцииАнимация1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $60
Используя предоставленные материалы от переводчика заменить английские тексты в каталоге на французские с сохранением формата и всех таблиц и изображений Работать можно как через админку, так и с SQL-дампом, кому как удобнее 120 позиций в каталоге., есть ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо разработать скрипт расчета расстояний и стоимости полетов между городами России с использованием API Яндекс или Гугл картВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $70
Сделать несложный дизайн доски объявлений с регистрацией пользователей, блоком новостей На примерах: http://agro.infobaza.by/ (функционал) http://agrobazar.ru/ (дизайн) Если дополительно сверстаете, то +20$ к бюджетуДизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $35
Разработать простой виджет для переключения звуковых профилей для Android 2.3 + 4 профиля: Обычный, Тихо, Без звука, На улице Принцип работы: запоминание уровня громкости звонка, вибро и статуса wi-fi в каждом профиле (подходящие приложения на маркете либо глючат, ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется сверстать сайт Исходники PSD предоставлю Кроссбраузерность, W3C валидность и современная блочная верстка обязательна.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $70
Требуется сверстать сайт со всплывающими окнами при клике (с помощью js или css) Исходники PSD предоставлюHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Требуется программист на Terrasoft для доработки конфигурации под конкретные требования сотрудников организации Импорт баз данных из Excel Доступ предоставляется удаленно к тестовой базе данныхСистемное программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется разработать дизайн информационного сайта для сети ломбардов с картой филиалов по РоссииДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Написать уникальную статью о преимуществах ОС FreeBSD и хостингах на ее основе с реальными примерамиКопирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад