zerobias

Петров zerobias

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Битрикс // Обмен заказами с 1C через XML

    1. Создать обработчик экспорта заказов покупателей согласно приложенному файлу примера bitrix-to-1c.xml. В файле экспорта необходимо выгрузить данные заказа согласно приложенному примеру: состав заказа, основных контактные данные контрагента, данные о способе и стоимости доставки и виде ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обработка для 1С УТ8.1

    Необходимо создать обработку-аналог "Остатки ТМЦ на складах" в 7.7 По выбранной фирме, номенклатурной группе, складу обработка выбирает номенклатуру (исключая находящиеся в резерве позиции) в выбранном типе цен и формирует Excel-файл В виде NNo Артикул Наименование Цвет/Размер Кол-во Цена

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Составление эксель таблицы из файла пдф

    Задача: Имеется ПДФ файл (инвойс) в котором перечислены элементы номенклатуры со следующей информацией - артикул, наименование, цвет, размер, кол-во, цена (420 позиций) из него необходимо заполнить таблицу эксель с одноименными колонками. пример для первой позиции в приложении. файл ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Импорт номенклатуры из Excel в 1C УТ 8

    $100

    Срочный проект. Готов заплатить за срочность. Необходимо импортировать номенклатуру из файла Excel в соответствующие разделы в 1C. Необходимо чтобы была возможность выбора группы номенклатуры в которую будет производиться импорт. Необходимо чтобы после импорта формировался документ Оприходование ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Kiev_2010
Ольга 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Составление эксель таблицы из файла пдф
Замечательный Заказчик! Рекомендую!