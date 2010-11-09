1. Создать обработчик экспорта заказов покупателей согласно приложенному файлу примера bitrix-to-1c.xml. В файле экспорта необходимо выгрузить данные заказа согласно приложенному примеру: состав заказа, основных контактные данные контрагента, данные о способе и стоимости доставки и виде ...
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать обработку-аналог "Остатки ТМЦ на складах" в 7.7 По выбранной фирме, номенклатурной группе, складу обработка выбирает номенклатуру (исключая находящиеся в резерве позиции) в выбранном типе цен и формирует Excel-файл В виде NNo Артикул Наименование Цвет/Размер Кол-во ЦенаПрикладное ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Задача: Имеется ПДФ файл (инвойс) в котором перечислены элементы номенклатуры со следующей информацией - артикул, наименование, цвет, размер, кол-во, цена (420 позиций) из него необходимо заполнить таблицу эксель с одноименными колонками. пример для первой позиции в приложении. файл ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Срочный проект. Готов заплатить за срочность. Необходимо импортировать номенклатуру из файла Excel в соответствующие разделы в 1C. Необходимо чтобы была возможность выбора группы номенклатуры в которую будет производиться импорт. Необходимо чтобы после импорта формировался документ Оприходование ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад