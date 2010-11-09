Срочный проект. Готов заплатить за срочность. Необходимо импортировать номенклатуру из файла Excel в соответствующие разделы в 1C. Необходимо чтобы была возможность выбора группы номенклатуры в которую будет производиться импорт. Необходимо чтобы после импорта формировался документ Оприходование ...