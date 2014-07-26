zmir

Плоткин zmir

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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$1
выплачено фрилансерам
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  • Перевод медицинской литературы с английского на русский

    Требуется грамотный и качественный перевод 3-х книг (методических пособий) по физиотерапии по темам:  1. Электротерапия  2. Лазерная терапия  3. Ударно-волновая терапия  Книги написаны как методики применения физиотерапевтического оборудования. Исходники в формате .epub, текст оттуда копируется.  Требования: желательно медицинское образование, либо ...

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайт/Рерайт медицинских текстов (реабилитация и физиотерапия)

    Требуется копирайт/рерайт карточек оборудования для реабилитации и физиотерапии для размещения на сайте. Есть исходные не уникальные данные. Необходимо максимизировать процент уникальности без потери смысла.  Пример карточки во вложении.  Ищем копирайтера для постоянного сотрудничества при условии качественного исполнения заказов.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Внедрение системы CRM на основе salesman.pro

    Есть работающая CRM система Salesman.pro.   Необходимо:  1. Обновление системы, настройка и адаптация под задачи компании  2. Настройка интеграции с 1С – Управление небольшой фирмой 1.6  3. Настройка интеграции с почтой  4. Настройка интеграции с личным кабинетом на сайте компании  5. Настройка ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод медицинской статьи

    Требуется перевести медицинскую статью "Effects of feedback-based balance and core resistance training vs. Pilates training on balance and muscle function in older women: A randomized-controlled trial" с английского на русский язык.  Требования: Опыт перевода медицинских статей об ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод технической документации на медицинское оборудование

    Здравствуйте. Цель: Перевод технической документации на реабилитационное оборудование для последующей подачи в органы регистрации и сертификации От Вас требуется указать следующее: 1. Опыт грамотного и лексически правильного перевода текстов медицинской тематики 2. Опыт работы с техническими текстами 3. Оформление перевода ...

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • SEO-копирайтер текстов медицинской тематики

    Здравствуйте. Вакансия: SEO-копирайтер для написания или качественного рерайта статей по реабилитации, ЛФК, физиотерапии. Цель: Переписать все карточки товаров с сайта http://reamed.su От Вас требуется указать следующее: 1. Знание SEO-копирайтинга, качественная SEO-оптимизация статей по предоставленному списку ключевых слов; 2. Привести ...

    SEO-копирайтингКарточки товаровSEO-оптимизация
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Копирайтер текстов медицинской тематики

    Здравствуйте. Ищем копирайтера для написания статей по реабилитации, ЛФК, физиотерапии. Цель: реклама оборудования компании РеаМед. http://reamed.su От Вас требуется указать следующее: 1. Привести несколько тематических (медицина) уже размещённых статей; 2. Указать стоимость услуг за 1000 знаков, если есть скидки ...

    Написание статей
    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
vaviloniya3
Дарья 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Копирайт/Рерайт медицинских текстов (реабилитация и физиотерапия)
Дмитрий четко поставил задачу, всегда на связи, мгновенно проверил и оплатил! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую!
Дарья очень качественно и в срок выполнила работу, рекомендую.
Ответный отзыв
JTT
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
SEO-копирайтер текстов медицинской тематики
Дмитрий - отличный заказчик! Задания всегда четкие, оплата мгновенная, разъяснения по всем пунктам лаконичные. Было приятно работать, всем рекомендую сотрудничество с ним!
Очень приятно было поработать с Аидой. Все пункты по ТЗ были учтены. Тексты по медицинской тематике были составлены грамотно, нарекания исправлялись. Будем рады дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв