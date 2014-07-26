Требуется копирайт/рерайт карточек оборудования для реабилитации и физиотерапии для размещения на сайте. Есть исходные не уникальные данные. Необходимо максимизировать процент уникальности без потери смысла. Пример карточки во вложении. Ищем копирайтера для постоянного сотрудничества при условии качественного исполнения заказов.