Требуется грамотный и качественный перевод 3-х книг (методических пособий) по физиотерапии по темам: 1. Электротерапия 2. Лазерная терапия 3. Ударно-волновая терапия Книги написаны как методики применения физиотерапевтического оборудования. Исходники в формате .epub, текст оттуда копируется. Требования: желательно медицинское образование, либо ...
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Требуется копирайт/рерайт карточек оборудования для реабилитации и физиотерапии для размещения на сайте. Есть исходные не уникальные данные. Необходимо максимизировать процент уникальности без потери смысла. Пример карточки во вложении. Ищем копирайтера для постоянного сотрудничества при условии качественного исполнения заказов.Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть работающая CRM система Salesman.pro. Необходимо: 1. Обновление системы, настройка и адаптация под задачи компании 2. Настройка интеграции с 1С – Управление небольшой фирмой 1.6 3. Настройка интеграции с почтой 4. Настройка интеграции с личным кабинетом на сайте компании 5. Настройка ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется перевести медицинскую статью "Effects of feedback-based balance and core resistance training vs. Pilates training on balance and muscle function in older women: A randomized-controlled trial" с английского на русский язык. Требования: Опыт перевода медицинских статей об ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Цель: Перевод технической документации на реабилитационное оборудование для последующей подачи в органы регистрации и сертификации От Вас требуется указать следующее: 1. Опыт грамотного и лексически правильного перевода текстов медицинской тематики 2. Опыт работы с техническими текстами 3. Оформление перевода ...Переводы17 заявокЗакрыт9 лет назад
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Здравствуйте. Ищем копирайтера для написания статей по реабилитации, ЛФК, физиотерапии. Цель: реклама оборудования компании РеаМед. http://reamed.su От Вас требуется указать следующее: 1. Привести несколько тематических (медицина) уже размещённых статей; 2. Указать стоимость услуг за 1000 знаков, если есть скидки ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт9 лет назад