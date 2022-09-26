Дополнительные работы по табелю:

Статус: Уволен

· Если у работника есть статус уволен и выставлена 15-го дата текущего

месяца,соответственно имя должно загрузиться в табель но должен запрещать

выставлять данные с 15 числа выдавая сообщение что «Работник уволен не возможно

вводить информацию» или просто заблокировать ячейки.

· В споследнем толбце табеля указать дату уволнение работника

Статус в отпуске

· Если у работника указан статус отпуск то соответсвенно будет проверяться период

даты, и выставляться в табеле абривиатурой М и пердпоследней столбце табеля

указать даты отпусков с и по (14.09.22-25.09.22) в такой формате

Статус командировка :

· Если у работника указан статус командировка то соответсвенно будет проверяться

период даты, и выставляться в табеле абривиатурой Е и пердпоследней столбце

табеля указать даты отпусков с и по (14.09.22-25.09.22) в такой формате

Создание нового справочника

· Справочник аналогичному один в один «Основные средства» и создать там папочку название «Digər yanaşı vəsait» с таким же столбцами как там

· Создать в окне новый выбор под названием «Digər yanaşı vəsait» и выбирая эту элемент внизу отображался список справочника который мы создали

новый при нажатии добваить

Добовление нового элемента выбора

При создании новго или при изменении списка товаров в двух спрвочниках основных средств в новом который говорился выше и в котором уже

есть и при открытии списка должна ссылаться на справочник «Əsas vəsaitlərin klassifikasiyası»