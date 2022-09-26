Требуется разработка Табеля на платформе 1С с учетом дополнительных функций и улучшений. Ожидается качественное программирование и внедрение необходимых дополнений для оптимизации работы.
Дополнение к Табелю
Дополнительные работы по табелю:
Статус: Уволен
· Если у работника есть статус уволен и выставлена 15-го дата текущего
месяца,соответственно имя должно загрузиться в табель но должен запрещать
выставлять данные с 15 числа выдавая сообщение что «Работник уволен не возможно
вводить информацию» или просто заблокировать ячейки.
· В споследнем толбце табеля указать дату уволнение работника
Статус в отпуске
· Если у работника указан статус отпуск то соответсвенно будет проверяться период
даты, и выставляться в табеле абривиатурой М и пердпоследней столбце табеля
указать даты отпусков с и по (14.09.22-25.09.22) в такой формате
Статус командировка :
· Если у работника указан статус командировка то соответсвенно будет проверяться
период даты, и выставляться в табеле абривиатурой Е и пердпоследней столбце
табеля указать даты отпусков с и по (14.09.22-25.09.22) в такой формате
Создание нового справочника
· Справочник аналогичному один в один «Основные средства» и создать там папочку название «Digər yanaşı vəsait» с таким же столбцами как там
· Создать в окне новый выбор под названием «Digər yanaşı vəsait» и выбирая эту элемент внизу отображался список справочника который мы создали
новый при нажатии добваить
Добовление нового элемента выбора
При создании новго или при изменении списка товаров в двух спрвочниках основных средств в новом который говорился выше и в котором уже
есть и при открытии списка должна ссылаться на справочник «Əsas vəsaitlərin klassifikasiyası»
Выбранный исполнитель
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