Табель учета рабочего времени в 1С

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  2. 1С-программирование
Завершен2 заявки340 просмотров

Нужно создать Табель учета рабочего времени в 1С

3 года назад
skyworker_77
47 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

flancec967
Коля 
40 лет
3 года в сервисе
Был
16 часов назад
3 года назад
$65
3 дня
Escrow
Качественно - быстро ! Спасибо за работу
все ок

Заявки фрилансеров

Яна
 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
flancec967
Коля 
40 лет
3 года в сервисе
Был
16 часов назад
3 года назад
#1
1С-программирование

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