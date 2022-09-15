Разработать отдельную программу для импорта данных из XML в 1С: Зарплата и кадры 8.3. Необходимо загрузить информацию о начисленной зарплате, авансе и табеле рабочего времени за месяц. Структура XML файла будет обсуждаться, требуется учитывать сведения, которые должны быть в файле.