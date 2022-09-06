Требуется разработка графика Табель для учета рабочего времени с интеграцией с отчетами бухгалтерии в 1С для автоматизации выплат зарплат. В дальнейшем потребуется выгрузка данных из одной таблицы в другую. Ищем специалиста в области 1С-программирования.
Наладить интеграцию между Айка и 1С 8.3 бухгалтерия
Наладить интеграцию между Айка и 1С 8.3 бухгалтерия. Ресторан, УСН доходы минус расходы
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