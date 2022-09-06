Подбор и внедрения CRM для radnuk.com.ua и radnyk.academy

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки991 просмотр

Задачи: CRM тянуть заявки с сайтов  (вордпрес и веблиум)

на 1с УПП отправлять необходимые данные для выставления пакета документов

с 1с УПП брать пакет документов и отправлять клиенту

После оплаты с 1с УПП брать статус оплаты.

Дополнительный функционал для подбора CRM:

чат для сотрудников, интеграция с соцсетями, поставление задач сотрудникам или групам, рассылка писем клиентам.

WordPress
3 года назад
radnyk
43 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
15 часов назад
48 отзывов
3 года назад
#1
1С-программирование
Яна
 
42 года
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Была
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3 года назад

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