Требуется установка 1С в розничную сеть, состоящую из 4 продуктовых магазинов. Необходимо предоставить предложения по стоимости и срокам выполнения работы.
Подбор и внедрения CRM для radnuk.com.ua и radnyk.academy
Задачи: CRM тянуть заявки с сайтов (вордпрес и веблиум)
на 1с УПП отправлять необходимые данные для выставления пакета документов
с 1с УПП брать пакет документов и отправлять клиенту
После оплаты с 1с УПП брать статус оплаты.
Дополнительный функционал для подбора CRM:
чат для сотрудников, интеграция с соцсетями, поставление задач сотрудникам или групам, рассылка писем клиентам.
Заявки фрилансеров
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