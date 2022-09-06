Установка 1С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт5 заявок293 просмотра

Здравствуйте, необходима установка 1С в розничную сеть из 4-х продуктовых магазинов. Жду ваши предложения по ценам и срокам. 

3 года назад
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