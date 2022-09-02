Необхідна інтеграція 1С КУП з платформами РОзетка, Нова Пошта, Алло та сайтом на базі Друпал. Спочатку потрібно створити динамічні набори чаю в обліку, а потім провести інтеграцію з кожним з маркетплейсів поетапно. Обговорення цін можливе.
Загрузка данных их xml в 1С
Необходимо сделать отдельную прогу которая будет проводить импорт их xml файла (структура файла обговаривается, от вас сведения, которые должны быть в данном файле) информацию о начисленной сотрудникам зарплате, авансе и табеле рабочего времени за месяц и загружать их в типовую конфигурацию 1С зарплата и кадры 8.3 файловая версия.
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