Загрузка данных их xml в 1С

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Необходимо сделать отдельную прогу которая будет проводить импорт их xml файла (структура файла обговаривается, от вас сведения, которые должны быть в данном файле) информацию о начисленной сотрудникам зарплате, авансе и табеле рабочего времени  за месяц и загружать их в типовую конфигурацию 1С зарплата и кадры 8.3 файловая версия.

3 года назад
vladimir_tmb
Владимир 
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#1
1С-программирование
Ярослав
 
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3 года назад

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