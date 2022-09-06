Дописать обработку загрузки данных

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка267 просмотров

требуется доработки обработки переноса данных в Бухгалтерия 3.0 Казахстан, из Storehouse v5

добавить в некоторые типы документов изменения по проводкам, и добавить выбор субконто.

3 года назад
omargaliyev
43 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Борисов
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

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