Редактировать питон скрипт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт23 заявки710 просмотров

Ищу человека с минимальными знаниями питона. Требуется редактировать скрипты для фотошопа. Все подробно объясню. Цена за шаблон 20$. Большой объём работы!

Python
3 года назад
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