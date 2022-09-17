Ищем специалистов 1С разработчиков для выполнении ряд не сложных доработок или новых технических задач уже сформированном базе и конфигурации.

Требование к специалистам:

* Указывать реальные сроки выполнение т\з

* Возможность связи и консультации со специалистом заранее оговаренное время

* Помогать в обучении начинающему специалисту в понимании т/з

Оплата будет после проверки на вашем ПК

Также нам нужны специалисты кто готов приехать в Баку (Азербайджан) на два месяца для выполнении крупных проектов. Все расходы (авиабилет, проживание и питание) будут оплачиваться со стороны Заказчика. Подробные детали можно обговорить в личке.