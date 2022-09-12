Требуется редактирование питон скриптов для фотошопа. Ищется человек с минимальными знаниями питона. Работа включает в себя большой объем задач, цена за шаблон составляет 20$. Подробные инструкции будут предоставлены.
Регулярные доработки 1с Унф
Требуются регулярные доработки 1с Унф. На поддержке лицензия. Донастройка отчетов. Создание обработок и т.д.
Заявки фрилансеров
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