Регулярные доработки 1с Унф

Требуется разработка графика Табель для учета рабочего времени с интеграцией с отчетами бухгалтерии в 1С для автоматизации выплат зарплат. В дальнейшем потребуется выгрузка данных из одной таблицы в другую. Ищем специалиста в области 1С-программирования.