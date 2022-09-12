Регулярные доработки 1с Унф

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт7 заявок272 просмотра

Требуются регулярные доработки 1с Унф. На поддержке лицензия. Донастройка отчетов. Создание обработок и т.д. 

3 года назад
Mikrukovpetr
Петр 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
Елена
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
48 отзывов
3 года назад
#1
1С-программирование
Андрей
 
51 год
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Редактировать питон скрипт

    $20

    Требуется редактирование питон скриптов для фотошопа. Ищется человек с минимальными знаниями питона. Работа включает в себя большой объем задач, цена за шаблон составляет 20$. Подробные инструкции будут предоставлены.

    Python
    1С-программирование23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на webasyst, настройки импорта с 1с

    Требуется программист на Webasyst для доработки сайта и настройки импорта данных из 1С. Ожидается совместная работа с программистом 1С по интеграции и решение возникших правок. Стоимость работы договорная, укажите сроки выполнения задачи.

    Webasyst
    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Табель учета рабочего времени в 1С

    Требуется разработать табель учета рабочего времени в 1С. Необходимо создать функционал, который будет учитывать рабочие часы сотрудников и обеспечивать удобный интерфейс для ввода данных.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка расширения для 1С облако (1cfresh.kz) с прохождением аудита

    Необходимо разработать расширение для 1С облако с интеграцией API для системы электронного документооборота. Включает бухгалтерские документы и возможность выбора функционала. Предоставляется подробная документация и техническая поддержка на 6 месяцев.

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дописать обработку загрузки данных

    Требуется доработка обработки переноса данных из Storehouse v5 в Бухгалтерия 3.0 Казахстан. Необходимо внести изменения в некоторые типы документов, добавить изменения по проводкам и реализовать выбор субконто.

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Наладить интеграцию между Айка и 1С 8.3 бухгалтерия

    Требуется наладить интеграцию между системой Айка и 1С 8.3 бухгалтерия для ресторана, работающего на УСН доходы минус расходы. Задача подразумевает настройку передачи данных и обеспечение корректной работы обеих систем.

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать график Табель для учета рабочего времени

    Требуется разработка графика Табель для учета рабочего времени с интеграцией с отчетами бухгалтерии в 1С для автоматизации выплат зарплат. В дальнейшем потребуется выгрузка данных из одной таблицы в другую. Ищем специалиста в области 1С-программирования.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Подбор и внедрения CRM для radnuk.com.ua и radnyk.academy

    Требуется подбор и внедрение CRM-системы для сайтов radnuk.com.ua и radnyk.academy. Необходимо интегрировать CRM с 1С УПП для автоматизации обработки заявок, выставления документов и отслеживания статусов оплат. Дополнительные функции: чат для сотрудников, интеграция с соцсетями, управление задачами и рассылка писем клиентам.

    WordPress
    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Установка 1С

    Требуется установка 1С в розничную сеть, состоящую из 4 продуктовых магазинов. Необходимо предоставить предложения по стоимости и срокам выполнения работы.

    1С-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция каталога 1с на сайт WP

    Требуется разработать синхронизацию каталога 1С Управления торговлей с каталогом на платформе WordPress. Ожидается создание надежного решения для автоматизации обмена данными между системами.

    WordPress
    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад