Требуются 1С разработчики для выполнения доработок и новых задач в существующей конфигурации. Необходимо указывать реальные сроки выполнения, обеспечивать консультации и помогать в обучении. Также ищем специалистов, готовых приехать в Баку на два месяца для крупных проектов, с оплатой всех расходов со стороны заказчика.