Требуется разработка табеля в 1С с определенными дополнениями для учета рабочего времени. Необходимо учесть все необходимые параметры и функции для эффективного использования.
Нужно создать Табель на 1С с дополнениями
Нужно создать Табель на 1С с дополнениями
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