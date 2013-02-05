Доработка 1с, курирование, создание приложения

Начали работать в УТ 11, в это время велся документооборот в ТиС. Теперь нужно синхронизировать январь по документам - перенос документов и связанных справочников (в части новых заведенных в ТиС контрагентов). Два этапа (так как в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
в строительной компании:
1. есть уже готовый документооборот, работает под условия нашей компании, требуется куратор для доработки системы. (изменения схемы работы, взаимодействия с электронной почтой поставщиков заявок\ответов)
2. создать защиту входа в аккаунт (блокировка по ip или иными способами при неправильном вводе пароля определенное количество раз)
3. Создать виджет для windows, android, ios который берет информацию из 1с документ-оборот, и показывает его работнику, а так же уведомляет.
4. возможность из приложения принимать заявку, и оставлять коментарий при ее выполнении,
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