Доработка 1с, курирование, создание приложения

в строительной компании:

1. есть уже готовый документооборот, работает под условия нашей компании, требуется куратор для доработки системы. (изменения схемы работы, взаимодействия с электронной почтой поставщиков заявок\ответов)

2. создать защиту входа в аккаунт (блокировка по ip или иными способами при неправильном вводе пароля определенное количество раз)

3. Создать виджет для windows, android, ios который берет информацию из 1с документ-оборот, и показывает его работнику, а так же уведомляет.

4. возможность из приложения принимать заявку, и оставлять коментарий при ее выполнении,