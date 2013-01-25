Обмен данными между двумя конфигурациями 1С

1С-программированиеЗакрыт2 заявки229 просмотров
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Требуется обработка для выгрузки данных из 1С8.2 (2.16.362) конф. УТ 10.3.18.3 и загрузки в 1С7.7 (7.70.027) конф. ПуБ (7.70.330). Обе - типовые. Обязателен контроль уникальности и разрешение коллизий (измененный объект не должен выгружаться 2ажды, определение приоритета при изменении одного объекта в обеих базах). Результат работы: исходники + описание.

Перенос документов (УТ/ПУБ)

Поступление Товаров и Услуг/Поступление МПЗ

Списание/Списание МПЗ

Счет фактура Выданный/Счет-Фактура Выданный

Реализация Товаров и Услуг/Реализация (продажа)

Плат.поручение исходящее/Списание ден.средств (расчеты)

Плат. Поручение входящее/Поступление ден. Средств (расчеты)

Заказ покупателя/Заявка от покупателя

Перемещение товаров/Перемещение по складам

Оприходование товаров/Оприходование МПЗ

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11 лет назад
knlmail
Андрей 
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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