Перенос документов из ТиС 9.2 в УТ 11.0.9

$250
1С-программированиеЗакрыт5 заявок319 просмотров
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Начали работать в УТ 11, в это время велся документооборот в ТиС. Теперь нужно синхронизировать январь по документам - перенос документов и связанных справочников (в части новых заведенных в ТиС контрагентов).

Два этапа (так как в текущем режиме продолжается работа в 7-ке):

1. Перенос док-тов с 01.01.13 по какое-то число, близкое к текущему.

2. После переноса какой-то части документов смотрим, нормально ли сработал перенос. Если все нормально, то переносим оставшиеся документы.

Конфигурацию ТиС и перечень видов документов (в виде структуры подчиненности) прилагаю.

Работы будут проводиться через удаленный доступ

10 лет назад
Griffon
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
nick15022013
Николай 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-2)
11 лет назад
$160
4 дня
> Выбранный исполнитель взял частичную предоплату, после долгих (более 10 месяцев) попыток сотрудничества мы получили неработающую должным образом обработку для 1С. В декабре 2013 исполнитель сообщил, что больше ему заниматься неинтересно нашим проектом, и отказался вернуть предоплату, мотивируя тем, что он потратил свое время на создание того нерабочего продукта, который он нам предоставил. > > Кроме указанных у исполнителя контактных данных, он использовал еще и другую свою учетку на сайте: > логин skype: [email protected] > имя: Василий > > Хотя изначальная его учетка на сайте сейчас заблокирована, но с указанными мной контактными данными сейчас благополучно присутствует на сайте под другой учеткой: http://www.weblancer.net/users/dzenru/
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