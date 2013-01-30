Перенос документов из ТиС 9.2 в УТ 11.0.9

Это должен быть пункт меню виртуемарта, в котором происходит настройка расширения и запуск синхронизации. 1. Выгрузка на сайт разделов и подразделов номенклатуры 2. Выгрузка на сайт номенклатуры, наименования, краткого описания, полного описания 3. Выгрузка на сайт производителя номенклатуры 4. ...
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Начали работать в УТ 11, в это время велся документооборот в ТиС. Теперь нужно синхронизировать январь по документам - перенос документов и связанных справочников (в части новых заведенных в ТиС контрагентов).
Два этапа (так как в текущем режиме продолжается работа в 7-ке):
1. Перенос док-тов с 01.01.13 по какое-то число, близкое к текущему.
2. После переноса какой-то части документов смотрим, нормально ли сработал перенос. Если все нормально, то переносим оставшиеся документы.
Конфигурацию ТиС и перечень видов документов (в виде структуры подчиненности) прилагаю.
Работы будут проводиться через удаленный доступ
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