Перенос документов из ТиС 9.2 в УТ 11.0.9

Начали работать в УТ 11, в это время велся документооборот в ТиС. Теперь нужно синхронизировать январь по документам - перенос документов и связанных справочников (в части новых заведенных в ТиС контрагентов).

Два этапа (так как в текущем режиме продолжается работа в 7-ке):

1. Перенос док-тов с 01.01.13 по какое-то число, близкое к текущему.

2. После переноса какой-то части документов смотрим, нормально ли сработал перенос. Если все нормально, то переносим оставшиеся документы.

Конфигурацию ТиС и перечень видов документов (в виде структуры подчиненности) прилагаю.

Работы будут проводиться через удаленный доступ