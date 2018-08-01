Настройка битрикс + 1с 8.3

Добрый день!

Необходимо сделать следующие задачи.

1) Выполнить перенастройку выгрузки только для синхронизации остатков, для ускорения обмена, текущее время не менее 5 часов нужна "Быстрая выгрузка остатки"

2) Создать копию выгрузки со всеми параметрами для выгрузкиновых товаров раз в 2 недели.

3) Добавление новых характеристик в карточку товара

4) Корректировка автозаполнения полей при создании товара в момент заполнения характеристик.

5) Удалить помеченные на удаление объекты

6) Подцепить со стороны сайта новые поля

7) Изменить конфигурацию товаров, в связи с разбиением товара (без торговых предложений). 1 размер = 1 товар.

Получится ли сделать это программно а не вручную.

По пункту 1 отдельно

Просьба писать цену хотя бы предварительную.

1с 8.3

Управление торговлей 11.1

Битрикс малый бизнес.