Размещение баз 1с на внешнем сервере

Для бухгалтерской компании. Необходимо подсказать безопасный сервер для того чтобы можно было подключаться к базам 1с с разных компьютеров из разных городов. Будут примерно 20 компаний. К каждой компании разный уровень доступа у двух пользователей. Одни будут вести первичную документацию, бухгалтера разносить по счетам выписки и формировать отчеты. Жду предложений