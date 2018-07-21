Размещение баз 1с на внешнем сервере

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт5 заявок155 просмотров

Для бухгалтерской компании. Необходимо подсказать безопасный сервер для того чтобы можно было подключаться к базам 1с с разных компьютеров из разных городов. Будут примерно 20 компаний. К каждой компании разный уровень доступа у двух пользователей. Одни будут вести первичную документацию, бухгалтера разносить по счетам выписки и формировать отчеты. Жду предложений

7 лет назад
antonvid43
Антон 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров