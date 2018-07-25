Приветствую. Задача проста и понятна - нужно настроить обмен данными между woocommerce и 1С 8 розница. Жду предложения с предварительными ценами. Предложения без цены не рассматриваю. Исполнителя выберу по критерию рейтинг, отзывы = разумный ценник.
Обработка 1С предприятие 8,3 для выгрузки товаров XML для Розетки.
Обработка 1С предприятие 8,3 для выгрузки товаров XML для Розетки.
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