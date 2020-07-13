Нужно получать все не погашенные ВСД (ветеринарные сопроводительные документы) и сразу погасить без загрузки в 1с
Подогнать модуль 1с бритикс под наш 1с
Требуется подогнать модуль 1с бритикс под наш 1с так как наша версия 1с сликом старая. Либо же поднять нашу версию 1с
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