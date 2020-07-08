Список документов, формирующих записи в регистраторе 1С -Python скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт7 заявок8910 просмотров

Требуется создать Python скрипт, который минуя 1С (только по данным SQL БД 1С):

- получит список типов документов, которые делают записи в поле регистратор, указанного регистра накоплений;

- получит версию конфигурации 1С.

Бюджет и сроки обсуждаются – пишите честные предложения.

!!!Если не готовы работать по БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКЕ – НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!

PythonSQL
5 лет назад
Blinov
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Аршак
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Владислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад