Добрый день Нужна помощь со скачивания с сайта обработки.
Разработать на 1с 8 взаимодействие с меркурий Ветис.API
Нужно получать все не погашенные ВСД (ветеринарные сопроводительные документы) и сразу погасить без загрузки в 1с
Заявки фрилансеров
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