Разработать на 1с 8 взаимодействие с меркурий Ветис.API

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка980 просмотров

Нужно получать все не погашенные ВСД (ветеринарные сопроводительные документы) и сразу погасить без загрузки в 1с

5 лет назад
Katerina25
Катерина 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Васильев
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад