Программирование 1С-Битрикс Магазина

Начали работать в УТ 11, в это время велся документооборот в ТиС. Теперь нужно синхронизировать январь по документам - перенос документов и связанных справочников (в части новых заведенных в ТиС контрагентов). Два этапа (так как в ...
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Проект готов на 85%. Оставшиеся 15% косяки. Список и сам проект будет показан исполнителю.
В случае успешного выполнения заказа, исполнителю будут переданы другие проекты.
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