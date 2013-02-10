Управление торговлей для Украины для OpenCart

Необходимо слегка переделать(добавить в) 1с 8.2 конфигурацию Управление торговлей для Украины для хранения товаров и последующей выгрузки в интернет-магазин OpenCart.

Добавить два, три справочника для хранения самих товаров интернет магазина и их опций по типу базы opencart, что бы в последующем выгружать из них информацию в интернет магазин по средствам CSV или XML файлов.

Набивка товаров происходит в 1с в оффлайн режиме, после чего происходит выгрузка в интернет магазин. Из основного склада товаров выгружаются опции товаров интернет магазина с актуальными остатками. У каждого товара интернет магазина несколько десятков картинок, которые нужно хранить в отдельной папке.

На данном этапе есть работающая модель на 1с 7.7, в связи с переходом основного склада на 8ку, необходимо нечто подобное для интернет магазина, возможно слегка видоизменив, повторить в 8ке.

P.S.

Всяческие выгрузки из УТ в OpenCart не подходят по причине отсутствия в них всех выгрузки опций товара, поскольку каждая опция товара интернет-магазина имеет свое к-во, учет которого ведется в 1с.