1с 7.7 комплексная - доработка

Нужно в 1с 7.7 комплексная изменить документ неподтвержденная заявка, заявка на склад, заявка на поставку, а точнее добавить в табличную часть таблицу в которой бы выводились данные о выделенном товаре. В прикрепленной картинке скриншот, то что нужно сделать выделено красной рамкой. В старой версии это уже было сделано, но не выводился резерв, и остатки не правильные. А после обновления до более свежей конфигурации и того что было нет.

В прикрепление скриншот, на нем то что нужно сделать (выделено красной рамкой).

Вот ссылка на базу в которой нужно это сделать

https://docs.google.com/file/d/0B7KPFXip8AXfWHA1MlpQN1ZkRzQ/edit

А это база в которой это уже было сделано, но работало с ошибками

https://docs.google.com/file/d/0B7KPFXip8AXfSEFEbjRGdWxaVm8/edit?usp=sharing

Рассмотрю предложения не дороже 4000 рублей, по срокам 7-10 дней на то что бы это сделать.