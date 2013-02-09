Битрикс + 1С

1С-программированиеЗакрыт1 заявка187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть сайт на битриксе, нужно доделать выгрузку на сайт из 1С в виде каталога

11 лет назад
yahve
Илья 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Перенос документов из ТиС 9.2 в УТ 11.0.9

    $250

    Начали работать в УТ 11, в это время велся документооборот в ТиС. Теперь нужно синхронизировать январь по документам - перенос документов и связанных справочников (в части новых заведенных в ТиС контрагентов). Два этапа (так как в ...

    1С-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обмен данными между двумя конфигурациями 1С

    Требуется обработка для выгрузки данных из 1С8.2 (2.16.362) конф. УТ 10.3.18.3 и загрузки в 1С7.7 (7.70.027) конф. ПуБ (7.70.330). Обе - типовые. Обязателен контроль уникальности и разрешение коллизий (измененный объект ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • 1с 7.7 комплексная - доработка

    $130

    Нужно в 1с 7.7 комплексная изменить документ неподтвержденная заявка, заявка на склад, заявка на поставку, а точнее добавить в табличную часть таблицу в которой бы выводились данные о выделенном товаре. В прикрепленной картинке скриншот, то ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задача для программиста, работающего с битрикс

    Требуется программист для создания интернет-магазина: наш уникальный дизайн, ваша работа с кодом. Обязательно на битрикс, плюс интеграция с 1с (1с-прогер свой). ТЗ отправляю по запросу, но пишите пожалуйста в скайп, здесь не сразу отвечу. Спасибо. скайп: ...

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка 1с, курирование, создание приложения

    в строительной компании: 1. есть уже готовый документооборот, работает под условия нашей компании, требуется куратор для доработки системы. (изменения схемы работы, взаимодействия с электронной почтой поставщиков заявок\ответов) 2. создать защиту входа в аккаунт (блокировка по ip или ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист 1С (г.Минск)

    $1500

    Международной транспортно-экспедиционной компании требуется программист 1С. Обязанности: Участие в проектах разработки ПО, программирование в среде 1 С 8.2 и тестирование разработанного материала; Внедрение продуктов на платформе 1 С ...

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно установить удаленно 1С для работы по сети

    $300

    Требуется установить 1С версии не ниже 8, удаленно по тайм виверу, настроить для работы по сети, то есть серверную часть, на 1 комп, с возможностью подключения не из локальной сети (глобальная сеть). Описать инструкцию по ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенос в Далион из ТиС 9.2

    Задача №1: Необходимо сделать перенос из нестандартной конфигурации Торговля и склад 9.2 справочника Номенклатура (со всеми подчиненными справочниками) и остатки товаров в конфигурацию Далион: Управление магазином ПРО Задача №2 Необходимо сделать перенос из стандартнойконфигурации Бухгалтерия предприятия 8.2 справочника ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выгрузка из ТиС во Frontol

    Доброго вечера, ОЧЕНЬ СРОЧНАЯ ЗАДАЧА Есть переписанная конфигурация Торговля и склад, ред.9.2 (MD вышлю на почту) используеться в розничном продуктовом супермаркете. Задача: необходимо дописать стандартную обработку off_spos.ert для выгрузки в кассы на Frontole 4.9.9

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад