Работа в базе 1с в удаленке

1С-программированиеЗакрыт4 заявки221 просмотр
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 Наша компания занимается производством фасадов и  работой с лакокрасочными материалами. Работа

всех сотрудников связана с программой 1С.  Основная программа ,в которой

необходимо будет работать соответственно-1С.

Как будет выглядеть работа:

1 шаг: мы даем Вам задание

2 шаг: Вы его в удаленном доступе выполняете

3 шаг: тестируете его в офисе

4 шаг:Если -тестирование удачное -задание выполнено.

Если- тестирование неудачное- заказ дорабатывается.

Не интересуют компании и посредники.

Обязательное требование- Необходимо иметь свое ЧП ( 3 группа). Опыт работы не менее 5 лет в данной сфере.

8 лет назад
Atlanta-nord
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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