Работа в базе 1с в удаленке

Наша компания занимается производством фасадов и работой с лакокрасочными материалами. Работа

всех сотрудников связана с программой 1С. Основная программа ,в которой

необходимо будет работать соответственно-1С.

Как будет выглядеть работа:

1 шаг: мы даем Вам задание

2 шаг: Вы его в удаленном доступе выполняете

3 шаг: тестируете его в офисе

4 шаг:Если -тестирование удачное -задание выполнено.

Если- тестирование неудачное- заказ дорабатывается.

Не интересуют компании и посредники.

Обязательное требование- Необходимо иметь свое ЧП ( 3 группа). Опыт работы не менее 5 лет в данной сфере.