Работа в базе 1с в удаленке

в 1С нужно внести изменения в шаблон печати наклеек на посылки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наша компания занимается производством фасадов и работой с лакокрасочными материалами. Работа
всех сотрудников связана с программой 1С. Основная программа ,в которой
необходимо будет работать соответственно-1С.
Как будет выглядеть работа:
1 шаг: мы даем Вам задание
2 шаг: Вы его в удаленном доступе выполняете
3 шаг: тестируете его в офисе
4 шаг:Если -тестирование удачное -задание выполнено.
Если- тестирование неудачное- заказ дорабатывается.
Не интересуют компании и посредники.
Обязательное требование- Необходимо иметь свое ЧП ( 3 группа). Опыт работы не менее 5 лет в данной сфере.
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