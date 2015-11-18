Внести изменения в форму 1С

Подключить к 1с телефонию астерикс, чтобы можно было звонить с 1с, а не набирать номер в ручную.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
в 1С нужно внести изменения в шаблон печати наклеек на посылки
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