Синхронизация 1с с битрикс24

Добрый день. Требуется разработчик 1С. Основная задача - используя dll библиотеку - программный интерфейс, предназначеннуюдля взаимодействия кассового программного обеспечения (Windows платформа) с центром авторизации, реализовать сценарии кассир - покупатель: - проверка связи с сервером (пинг), - получение информации о карте, активация ...
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