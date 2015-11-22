1c 7.7 тис

для 1c 7.7 Торговля и Склад

Организация торгует под заказ. Необходимо отобрать партии по номенклатуре в документах поступления и реализации.

1. Для выбранной номенклатуры в документе поступления выдать следующую информацию:

Список реализаций, в которых присутствует данная партия, с указанием контрагента реализации, номера реализации и количества номенклатуры в ней

2. Для выбранной номенклатуры в документе реализации выдать следующую информацию:

Список поступлений за последние 2 дня перед реализацией, в которых присутствует данная партия, с указанием контрагента поступления, номера поступления и количества номенклатуры в ней