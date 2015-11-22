1c 7.7 тис

1С-программированиеЗавершен4 заявки297 просмотров
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для 1c 7.7 Торговля и Склад

Организация торгует под заказ. Необходимо отобрать партии по номенклатуре в документах поступления и реализации.

1. Для выбранной номенклатуры в документе поступления выдать следующую информацию:

Список реализаций, в которых присутствует данная партия, с указанием контрагента реализации, номера реализации и количества номенклатуры в ней

2. Для выбранной номенклатуры в документе реализации выдать следующую информацию:

Список поступлений за последние 2 дня перед реализацией, в которых присутствует данная партия, с указанием контрагента поступления, номера поступления и количества номенклатуры в ней

8 лет назад
barisych
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Ukr_lan
Руслан 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$30
2 дня
Работает качественно и оперативно. Оставляет за собой понятный код. Спасибо, рад сотрудничеству.
Очень четко поставлена задача. Оплата в срок. Постоянно на связи. Буду рад сотрудничать с Александром в будущем. И рекомендую всем.
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