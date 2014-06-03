Доработка выгрузки из 1С в opencart

Ищу человека для доработки существующий обработки под 1С для выгрузки/синхронизации в opencart 2.x (интересно именно допилить обработку 1С)

Необходимо:

1. Исправить баг который закрался в нее и не совсем корректно выгружает (где-то косяк с синхронизацией атрибутов судя по всему)

2. Соединить отдельные обработки для выгрузки и синхронизации

3. Появилось желание выгружать больше характеристик в атрибуты, но при этом есть внутренние технические характеристики в 1С посему нужно

сделать выбор какие можно выгружать, а какие нет

4. Есть опция цвет которая не учитывается в кол-ве и не вычитается со склада тк служит только для фильтра в угоду удобства пользователя,

хочется ее тоже подхватывать из 1С по все видимости тоже из

характеристик

5. При выгрузке данных, особенно с картинками необходимо сделать паузу/остановку процесса

6. По возможности оптимизировать нагрузку на базу тк возможен перелимит на число запросов к базе у хостера

7. Нужно парсить курс валюты/драгметаллов с сайта ЦБ (есть пример кодов в свободном доступе) и на основе этих данных формировать часть

выгружаемых цен (этот пункт отдельно обсуждаем как лучше сделать) и в

одно из дополнительных полей таких как ISBN и тк выводить дату на

которую сформирована цена

В целом интересует постоянное сотрудничество тк периодически нужно ченить допилить или настроить

Конфигурация 1С БиГСофт: Ювелирное производство (основана на УТ), ее предоставлю,а так же клон сайта с базой, работы можете вести на своей

стороне. Сборка движка сейчас ocshop_cms_2_0_3_1, позже (после

обновления ряда модулей) планируется переезд на opencart.pro 2.x