Некоторые ошибки в Табели

1. Во время выбора списка работников и если просто закрыть окно не меняя работника просто как бы отменяя процесс в

итоге исчезает имя в списке

Некоторые изменение в табели

1. Во время «Заполнить справочник» в табели заполнить все даты цифрой 8 кроме тех дат которые выодные и праздниче дни

2. Возможность создать над каждым месяце указать дату и часы производственные дни и часы

3. Добовлении столбцов в табель:

· Добавить Столбец "Рабочие дни" в этой строках надо суммировать количество записей

которые будут заноситься и при изменении записей количество должно тоже

меняться в соответсвии

· Нужно чтобы введенные по дням часы суммировались и при каждой изменении они менялось автоматически

4. Печатная форма Табели

· Во время печати табеля отсутсвует столбец номер табеля

Были отабраженны все таблици которые есть в самом табеле, убрать лищн