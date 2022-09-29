Тех Задание 2

$40
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен1 заявка246 просмотров

Некоторые ошибки в Табели

1. Во время выбора списка работников и если просто закрыть окно не меняя работника просто как бы отменяя процесс в

итоге исчезает имя в списке

Некоторые изменение в табели

1. Во время «Заполнить справочник» в табели заполнить все даты цифрой 8 кроме тех дат которые выодные и праздниче дни

2. Возможность создать над каждым месяце указать дату и часы производственные дни и часы

3. Добовлении столбцов в табель:

· Добавить Столбец "Рабочие дни" в этой строках надо суммировать количество записей

которые будут заноситься и при изменении записей количество должно тоже

меняться в соответсвии

· Нужно чтобы введенные по дням часы суммировались и при каждой изменении они менялось автоматически

4. Печатная форма Табели

· Во время печати табеля отсутсвует столбец номер табеля

Были отабраженны все таблици которые есть в самом табеле, убрать лищн

3 года назад
skyworker_77
47 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

flancec967
Коля 
40 лет
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
$40
1 день
Escrow
все хорошо!
+

Заявки фрилансеров

flancec967
Коля 
40 лет
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
#1
1С-программирование

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