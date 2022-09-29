Разработка дополнения к табелю в 1С, включающего обработку статусов работников: 'Уволен', 'Отпуск', 'Командировка'. Необходимо реализовать блокировку ввода данных для уволенных сотрудников, указание дат отпусков и командировок. Также требуется создание нового справочника с аналогичными столбцами, добавление элементов выбора и их связь с другим справочником.
Тех Задание 2
Некоторые ошибки в Табели
1. Во время выбора списка работников и если просто закрыть окно не меняя работника просто как бы отменяя процесс в
итоге исчезает имя в списке
Некоторые изменение в табели
1. Во время «Заполнить справочник» в табели заполнить все даты цифрой 8 кроме тех дат которые выодные и праздниче дни
2. Возможность создать над каждым месяце указать дату и часы производственные дни и часы
3. Добовлении столбцов в табель:
· Добавить Столбец "Рабочие дни" в этой строках надо суммировать количество записей
которые будут заноситься и при изменении записей количество должно тоже
меняться в соответсвии
· Нужно чтобы введенные по дням часы суммировались и при каждой изменении они менялось автоматически
4. Печатная форма Табели
· Во время печати табеля отсутсвует столбец номер табеля
Были отабраженны все таблици которые есть в самом табеле, убрать лищн
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $401С-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $40
Требуется разработка Табеля на платформе 1С с учетом дополнительных функций и улучшений. Ожидается качественное программирование и внедрение необходимых дополнений для оптимизации работы.Завершен3 года назад
- $40
Требуется разработка табеля в 1С с определенными дополнениями для учета рабочего времени. Необходимо учесть все необходимые параметры и функции для эффективного использования.Завершен3 года назад
Требуются 1С разработчики для выполнения доработок и новых задач в существующей конфигурации. Необходимо указывать реальные сроки выполнения, обеспечивать консультации и помогать в обучении. Также ищем специалистов, готовых приехать в Баку на два месяца для крупных проектов, с оплатой всех расходов со стороны заказчика.1С-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуются фрилансеры для регулярных доработок 1С УНФ. Необходимо выполнять донастройку отчетов, создание обработок и обеспечивать поддержку лицензированного программного обеспечения.1С-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется редактирование питон скриптов для фотошопа. Ищется человек с минимальными знаниями питона. Работа включает в себя большой объем задач, цена за шаблон составляет 20$. Подробные инструкции будут предоставлены.1С-программирование23 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется программист на Webasyst для доработки сайта и настройки импорта данных из 1С. Ожидается совместная работа с программистом 1С по интеграции и решение возникших правок. Стоимость работы договорная, укажите сроки выполнения задачи.1С-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать табель учета рабочего времени в 1С. Необходимо создать функционал, который будет учитывать рабочие часы сотрудников и обеспечивать удобный интерфейс для ввода данных.Завершен3 года назад
Необходимо разработать расширение для 1С облако с интеграцией API для системы электронного документооборота. Включает бухгалтерские документы и возможность выбора функционала. Предоставляется подробная документация и техническая поддержка на 6 месяцев.1С-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется доработка обработки переноса данных из Storehouse v5 в Бухгалтерия 3.0 Казахстан. Необходимо внести изменения в некоторые типы документов, добавить изменения по проводкам и реализовать выбор субконто.1С-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад