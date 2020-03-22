Вытащить базу номенклатуры в Exel из 1 С 8.3.(8.3.7.1845) Конфигураци

$50
1С-программированиеЗавершен5 заявок297 просмотров
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Вытащить базу номенклатуры в Exel из 1 С 8.3.(8.3.7.1845) Конфигурация торговлей редакция 11.1 (11.1.10.199) 

Включая: наименование, артикул, штрих коды, количество на складе, производителя,последнюю цену закупки,  последнюю цену продажи. 

Штрих код один, на каждый товар, если возможно то хотелось бы ещё получить характеристику товара:  номенклатуре есть несколько видовтоваров: Запчасти, ремни, колодки передние, колодки задние, фильтра воздушные, фильтра масляные, Заказы,клипсы, масла ,есть таке различные единицы измерения, литры, шт. 

Проблема в том что мы работаем каждый день, и база соответственно меняется каждый день, могу предоставить вам базу для того что бы вы написали обработку что бы всё это вытащить, но после того как вы напишете рабочую программу, я пришлю вам базу к концу рабочего дня в 18:00 по Москве, потом запустите обработку в тот же вечер пришлёте exel файл просто иначе придется делать инвентаризацию. 

4 года назад
guest_1583613665935
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
richin
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$50
1 день
Сделал все четко и правильно, никаких проблем.
Всё прошло хорошо. взаимодействие и оплата в полном порядке