Замена одной номенклатуры на другую

  1. Биржа фриланса
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Закрыт8 заявок263 просмотра

1С: Предприятие 8.2, версия 2.0, последний релиз без доработок (2.0.64.20)

Необходимо создать внешнюю обработку. На входе:

- период замены (даты)

- коды номенклатуры которые заменяем

- код номенклатуры на который заменяем

Документы, в которых происходит замена: поступления, реализации, инвентаризации, списания, оприходования, передача в производство, возврат из производства, комплектация, отчеты агента, возврат товаров от покупателей

10 лет назад
fin_drive
Зинаида 
67 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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