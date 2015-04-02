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Замена одной номенклатуры на другую
1С: Предприятие 8.2, версия 2.0, последний релиз без доработок (2.0.64.20)
Необходимо создать внешнюю обработку. На входе:
- период замены (даты)
- коды номенклатуры которые заменяем
- код номенклатуры на который заменяем
Документы, в которых происходит замена: поступления, реализации, инвентаризации, списания, оприходования, передача в производство, возврат из производства, комплектация, отчеты агента, возврат товаров от покупателей
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