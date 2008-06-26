3D car

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Закрыт24 заявки560 просмотров

Необходимо смоделить и отрендерить, используя V-Ray, экстерьер следующего авто:

http://www.turbosquid.com/3d-models/lamborghini-reventon-3d-model/389172

Качество рендеров не хуже, чем здесь:

http://www.the3dstudio.com/product_details.aspx?id_product=48569

Жду приемлемых предложений по цене и срокам.

17 лет назад
ubzz
Bean Mr 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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