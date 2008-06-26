Нужен анимированный персонаж для сайта интеллектуальных игр на удмуртском языке. Это должен быть веснушчатый рыжий мальчик в бейсболке с надписью ВИЗЬПОГ В переводе с удмурсткого языка это означает УМНИК. Мне бы желательно только его голова, ...