Нарисовать текстуру машины для готовой 3Д модели

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен11 заявок434 просмотра

Задание.

Имеется низкополигональная модель машины Формула 1 с текстурой. Требуется для этой же модели нарисовать дополнительную текстуру. Текстура рисуется в формате PNG. Размер текстуры 512х512. Примеры прилагаются.

Модель машины - 200 полигонов

Размер текстуры 512х512

Задание не сложное. Оплата по вебмани.

17 лет назад
F-mobile
45 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

kirza
38 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
Доволен качеством и сроками исполнения. Все сделал, как договаривались.

Заявки фрилансеров

kirza
38 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
17 лет назад

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