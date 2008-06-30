Разработать 3D дизайн моделей сенсорных информационных киосков. Перед тем как сказать сделаю в кратчайшие сроки и.т.д Изучите информацию по заданной теме, причем Вы должны понимать, что не все, что Вы выдумали реально воплотить ...
Нарисовать текстуру машины для готовой 3Д модели
Задание.
Имеется низкополигональная модель машины Формула 1 с текстурой. Требуется для этой же модели нарисовать дополнительную текстуру. Текстура рисуется в формате PNG. Размер текстуры 512х512. Примеры прилагаются.
Модель машины - 200 полигонов
Размер текстуры 512х512
Задание не сложное. Оплата по вебмани.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика2 исполнителяЗавершен17 лет назад
Нужна 3d визуализация изображения из Auto Cad в 3D MAX. (мебель). Возможно сотрудничество на постоянной основе.3D-графика58 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать фото сумок формата 3D для интернет-магазина. Т.е., чтоб сумку можно было крутить мышкой и рассматривать ее со всех сторон.3D-графика8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Здравствуйте. Меня зовут Константин Дубоносов, я лидер команды по разработке игры Gather Zoo. Это match-3 казуальная игра. Подробности на сайте. Вот сайт: http://www.addfun-games.com/GatherZoo/index.htm Вот прямая ссылка ...3D-графика12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
Необходимо создать 3d визуализацию комнаты казино, детализированную. Комната должна быть в проекции 2/4 пространства, как бы на разворот. Плавные, теплые цвета, предпочтительно красное дерево, ободки стульев глянцево - металлические. Основной концепцией должно стать представление ...3D-графика4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $20
Надо сделать рисунок - название фирмы крупно ночью с подсветкой несколькими источниками, в перспективе видна аллея с фонарями. Картинка для главной страницы3D-графика1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Нужен анимированный персонаж для сайта интеллектуальных игр на удмуртском языке. Это должен быть веснушчатый рыжий мальчик в бейсболке с надписью ВИЗЬПОГ В переводе с удмурсткого языка это означает УМНИК. Мне бы желательно только его голова, ...3D-графика1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо создать стильную шапку для сайта с технической продукцией используя логотип и элементы оборудования.3D-графика21 заявкаЗакрыт17 лет назад
Пример, будет телефон крутится с возможность ручной прокрутки влево вправо. Человек нужен из Москвы со своим фотоаппаратом, чтобы приехал в офис все профоткал и сделал. Работа есть постоянно на ...3D-графика8 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать модель человека по существующим фотографиям. Фотографий достаточное количество во всевозможных освещениях, ракурсах и позициях. Фронтальной фотографии (в фас) нет. 1 этап: создание 3D модели головы. 2 этап: создание 3D модели ...3D-графика16 заявокЗакрыт17 лет назад