Ищу как начинающих так и тех кто хочет поучавствовать в его развитии и попробовать свои силы и таланты. До запуска проекта и его поднятия оплаты не будет,если есть желающие в ...
Создание заглавного рисунка для сайта "шапки"
Необходимо создать стильную шапку для сайта с технической продукцией используя логотип и элементы оборудования.
Заявки фрилансеров
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