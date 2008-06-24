Визувлизация 2-х готовых здaний

$500
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен14 заявок451 просмотр

Здравствуйте, у нас есть 2-а разных здания готовых с текстурами и частичным окружением.Необходимо только отрендерить их так что бы картинка была фотореалестична. Размеры: (3500х2625 72px tiff или png) Количество на каждый обьект по 20 отрендеренных фото. Сроки 5 дней. Срочно!!!

ТЗ вышлю тем кто готов действительно взятся и не опоздать по срока. Внимательно читайте задание.

17 лет назад
Serj_O
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Constantin_Os
Константин 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$400
5 дней
Благодарим за выполнение проекта. С должным профессионализмом относится к работе, оперативно предоставляет качественный материал, благодаря чему мы успели раньше времени сдать проект.
Положительный заказчик, сложности во взаимопонимании отсутствуют. Легко работать, ни каких проблем в общении, работе, оплате не возникло. Советую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Constantin_Os
Константин 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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