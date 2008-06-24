Визувлизация 2-х готовых здaний

Здравствуйте, у нас есть 2-а разных здания готовых с текстурами и частичным окружением.Необходимо только отрендерить их так что бы картинка была фотореалестична. Размеры: (3500х2625 72px tiff или png) Количество на каждый обьект по 20 отрендеренных фото. Сроки 5 дней. Срочно!!!

ТЗ вышлю тем кто готов действительно взятся и не опоздать по срока. Внимательно читайте задание.