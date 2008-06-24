Добрый день. Нужно отрисовать банку консервов (могу предоставить этикетку, фотографию консервы либо саму консерву - для жителей Киева) Банка должна вращаться. Будет делаться flash сплеш страница, ...
Визувлизация 2-х готовых здaний
Здравствуйте, у нас есть 2-а разных здания готовых с текстурами и частичным окружением.Необходимо только отрендерить их так что бы картинка была фотореалестична. Размеры: (3500х2625 72px tiff или png) Количество на каждый обьект по 20 отрендеренных фото. Сроки 5 дней. Срочно!!!
ТЗ вышлю тем кто готов действительно взятся и не опоздать по срока. Внимательно читайте задание.
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