Нужно сделать шапку на флеше. Диз+верстка. (слева и справа swf ролики, посередине резина) Слева и справа должен бегать поезд метро отрисованный в 3D. Вагоны должны быть как в киевском метро. ...
3D модель строящегося дома
Необходимо сделать 3D модель строящегося дома (экстерьер).
Дом двух-подъездный, семи-этажный.
Для рассмотрения готовы скинуть скриншоты фасадов AutoCad.
Имеется:
1. Генплан со схемой благоустройства.
2. Планы этажей (AutoCAD)
3. Схемы фасадов (со спецификацией материалов отделки, AutoCAD).
4. Фотографии места строительства.
Необходимый результат.
Вариант 1.
3D модель новостройки на белом фоне.
или
Вариант 2.
В 3-4 изображениях отобразить особенности местности: ландшафт, элементы благоустройства, примыкающей застройки, дороги и зелёные массивы, изображения людей, деревьев, автомобилей и т.д.
Использование: полиграфия, интернет, наружка.
Основные требования:
Желательно иметь в портфолио подобный проект.
Иметь возможность встречи в Санкт-Петербурге.
Выбранный исполнитель
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