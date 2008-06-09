3D модель строящегося дома

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт19 заявок454 просмотра

Необходимо сделать 3D модель строящегося дома (экстерьер).

Дом двух-подъездный, семи-этажный.

Для рассмотрения готовы скинуть скриншоты фасадов AutoCad.

Имеется:

1. Генплан со схемой благоустройства.

2. Планы этажей (AutoCAD)

3. Схемы фасадов (со спецификацией материалов отделки, AutoCAD).

4. Фотографии места строительства.

Необходимый результат.

Вариант 1.

3D модель новостройки на белом фоне.

или

Вариант 2.

В 3-4 изображениях отобразить особенности местности: ландшафт, элементы благоустройства, примыкающей застройки, дороги и зелёные массивы, изображения людей, деревьев, автомобилей и т.д.

Использование: полиграфия, интернет, наружка.

Основные требования:

Желательно иметь в портфолио подобный проект.

Иметь возможность встречи в Санкт-Петербурге.

AutoCAD
17 лет назад
hiduc
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Boss3D
Борис 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Boss3D
Борис 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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