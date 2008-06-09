3D модель авто

Нужна карта для сайта в проекции. Центер города Санкт-Петрбург, сенная площадь... в радиусе 500 метров ....от зимнего дворца до фонтанки через сенную...примерно как эта, тлько сенная площадь максимально приближена а такие элементы как зимний дворец,астория,исакиевский ...