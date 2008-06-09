Основные части дома и ландшафта отмоделины, в подробном т.з. есть исходник в 3ds. Необходимо 3-4 вида с разных сторон. В прикрепленном файле картинка исходной модели. Необходимо засадить растительностью ландшафт и доработать некоторые элементы ...
3D модель авто
Нужна 3D модель авто CHERY QQ
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