Нужно придумать и изобразить креативную композицию

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок221 просмотр

Необходимо придумать и изобразить креативную композицию для установки на улице рядом с пешеходной дорожкой

Размер застраиваемой площадки приблизительно 3 х 3 метра, по высоте не более 2,5 метра.

Эскиз идеи заказчика во вложении.

На него особенно ориентироваться не нужно, но может быть он натолкнет на правильный ход мысли?

Краткое описание:

Небоскребы оранжевого цвета или белого с круглыми шарами с подсветкой наверху.

Большое лого с подсветкой.

Все это на лужайке с травкой и рассыпанными апельсинами.

Фирменные цвета, логотип и эскиз в аттаче.

Просьба новичков не беспокоить.

Наличие портфолио обязательно! Предоплата только после предоставления эскиза.

17 лет назад
sias
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sprite
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

sprite
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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