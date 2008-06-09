Нужно придумать и изобразить креативную композицию

Необходимо придумать и изобразить креативную композицию для установки на улице рядом с пешеходной дорожкой

Размер застраиваемой площадки приблизительно 3 х 3 метра, по высоте не более 2,5 метра.

Эскиз идеи заказчика во вложении.

На него особенно ориентироваться не нужно, но может быть он натолкнет на правильный ход мысли?

Краткое описание:

Небоскребы оранжевого цвета или белого с круглыми шарами с подсветкой наверху.

Большое лого с подсветкой.

Все это на лужайке с травкой и рассыпанными апельсинами.

Фирменные цвета, логотип и эскиз в аттаче.

Просьба новичков не беспокоить.

Наличие портфолио обязательно! Предоплата только после предоставления эскиза.