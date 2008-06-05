По чертежам нужно сделать модель загородного дома, сделать вокруг красивую обстановочку (деревья, кусты, травка, дорожки, небо, тучки, бабочки), а потом сделать красивый облет камеры вокруг этого дома минуты на две. Нужна цена: отдельно ...
Требуется архитектурная 3D визуализация
Для постоянного сотрудничества требуется визуализатор для интерьеров и коттеджей, оплата попроектно, проекты постоянно. Визуализация 3d по подготовленному т.з.
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