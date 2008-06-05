Моделирование загородного дома и анимация

По чертежам нужно сделать модель загородного дома, сделать вокруг красивую обстановочку (деревья, кусты, травка, дорожки, небо, тучки, бабочки), а потом сделать красивый облет камеры вокруг этого дома минуты на две.

Нужна цена:

отдельно за моделинг дома (+/- конечно, ну типовой загородный двухэтажный котедж)

и цена за анимацию.

А также примерный срок исполнения.