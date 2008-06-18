Требуется смоделировать пачку конфет. Ждем ваших предложений.
Небольшая работа, AutoCad
Требуется:
1.Начертить в AutoCad чертежи 1.24 и 1.12
2.Построить 3-й вид и на каждом из видов выполнить разрез. Чертёж 2.24 и 2.12
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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