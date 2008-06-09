Визуализация фасадов коттеджа

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт10 заявок265 просмотров

Основные части дома и ландшафта отмоделины, в подробном т.з. есть исходник в 3ds. Необходимо 3-4 вида с разных сторон. В прикрепленном файле картинка исходной модели.

Необходимо засадить растительностью ландшафт и доработать некоторые элементы модели.

Качество не хуже чем - http://www.free-lance.ru/users/ARCOdesign/viewproj.php?prjid=780730. Срок 2 дня.

В Вашем ответе обязательно:

1. Цена

2. Примеры визуализаций экстерьеров коттеджей.

17 лет назад
Lumen124
Эдуард 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Небольшая работа, AutoCad

    Требуется: 1.Начертить в AutoCad чертежи 1.24 и 1.12 2.Построить 3-й вид и на каждом из видов выполнить разрез. Чертёж 2.24 и 2.12

    AutoCAD
    3D-графика2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Пачка конфет

    Требуется смоделировать пачку конфет. Ждем ваших предложений.

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Псевдо 3d карта или иллюстрация

    $100

    Нужна карта для сайта в проекции. Центер города Санкт-Петрбург, сенная площадь... в радиусе 500 метров ....от зимнего дворца до фонтанки через сенную...примерно как эта, тлько сенная площадь максимально приближена а такие элементы как зимний дворец,астория,исакиевский ...

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно придумать и изобразить креативную композицию

    Необходимо придумать и изобразить креативную композицию для установки на улице рядом с пешеходной дорожкой Размер застраиваемой площадки приблизительно 3 х 3 метра, по высоте не более 2,5 метра. Эскиз идеи заказчика ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Моделирование загородного дома и анимация

    По чертежам нужно сделать модель загородного дома, сделать вокруг красивую обстановочку (деревья, кусты, травка, дорожки, небо, тучки, бабочки), а потом сделать красивый облет камеры вокруг этого дома минуты на две. Нужна цена: отдельно ...

    3D-графика38 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • 3d-Анимация процесса установки завода

    Необходимо создать несколько роликов о процессе установки завода сухих строительных смесей, а также о производстве на этом заводе. Пример анимации - http://webolution.ru/animation.wmv ссылки на подобные работы обязательны! Чертежи ...

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модель зданий, нужна помощь в 3D

    $100

    Сегодня до вечера, срочно нужна помощь по 3D. Нужны модели, готовые или смоделенные заново. За каждое здание от 10$-50$ в зависимости от качества 1) Модель бизнец-центра, 9 этажей, застройка 40*40 метров, высокие потолки, ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Визуализация интерьеров. Киев.

    $500

    Добрый день. Нужен человек для визуализации интерьеров в Киеве. Первы проект - дизайн интерьера квартиры. Оставляйте сообщения в формате портфолио - цена от - icq - мобильный. Спасибо.

    3D-графика37 заявок
    Закрыт
    17 лет назад